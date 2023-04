लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए, बोले पीएम मोदी- जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो भाजपा भी...

Highlights पीएम मोदी ने कहा, जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा संकल्पबद्ध हो जाती है। पीएम ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही लाए, भाजपा भी इसी प्रेरणा से समाधान का प्रयास करती है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत इसकी आस्था का मूलमंत्र रहा है।

BJP's 44th Foundation Day: भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम देश के कोने-कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे।

#WATCH | Today India is realizing its potential just like the power of lord Hanuman. BJP party gets inspiration from lord Hanuman to fight corruption, law & order: PM Narendra Modi on BJP's 44th Foundation Day pic.twitter.com/y0P3CopEAL