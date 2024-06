पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा में नए सांसदों का किया स्वागत, संसदीय सत्र से पहले मीडिया को संबोधित कर कही ये बात

Highlights 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज सभी नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी विधायक भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 18वीं लोकसभा सत्र से पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम है, जो सदन के नेता होंगे।

18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज सभी नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। दो दिवसीय शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जून में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। 26 और राष्ट्रपति मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता दस साल में पहली बार चुना जाएगा।

आज पहले संसदीय सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया

#WATCH | First session of 18th Lok Sabha | Prime Minister Narendra Modi says, "In Parliamentary democracy, this is a glorious day...For the first time after independence, swearing-in ceremony is taking place at our own new Parliament building. It used to happen in the Old… pic.twitter.com/vicGInKMob — ANI (@ANI) June 24, 2024

18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, "संसदीय लोकतंत्र में यह एक गौरवशाली दिन है...आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये पुराने संसद भवन में होता था। इस महत्वपूर्ण दिन पर, मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...The 18th Lok Sabha is starting today. The world's largest election was conducted in a very grand and glorious manner... This election has also become very important because for the second time after independence, the people of the country have… pic.twitter.com/bASHVtfh3S — ANI (@ANI) June 24, 2024

उन्होंने कहा, "18वीं लोकसभा आज से शुरू हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बेहद भव्य और गौरवशाली तरीके से संपन्न हुआ...ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम हो गया है क्योंकि आजादी के बाद दूसरी बार देश की जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है।"

#WATCH | First session of 18th Lok Sabha | Prime Minister Narendra Modi says, "In the last 10 years, we have always tried to implement a tradition because we believe that a majority is required to run the government but to run the country a consensus is of utmost importance. So,… pic.twitter.com/cz8B9k1C3T — ANI (@ANI) June 24, 2024

पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हमने हमेशा एक परंपरा को लागू करने का प्रयास किया है क्योंकि हमारा मानना ​​है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम सबकी सहमति से, सबको साथ लेकर, मां भारती की सेवा करें और 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। हम संविधान की पवित्रता को बनाए रखते हुए, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और निर्णयों में तेजी लाना चाहते हैं।"

#WATCH | PM Narendra Modi says, "Tomorrow is 25th June. 25th June marks 50 years of the blot that was put on the democracy of India. The new generation of India will never forget that the Constitution of India was completely rejected, every part of the Constitution was torn to… pic.twitter.com/FelYrEut2s — ANI (@ANI) June 24, 2024

उन्होंने कहा, "कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस धब्बे के 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, संविधान के हर हिस्से को फाड़ दिया गया था, देश को जेल में बदल दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल दिया गया था...हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए भारत का लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराएं, देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था। हम जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुरूप आम जनता के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे।

आज क्या उम्मीद करें?

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी विधायक भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। महताब अब लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित करेंगे।

- राष्ट्रपति मुर्मू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए सुरेश कोडिकुन्निल, थालिकोट्टई राजुथेवर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंद्योपाध्याय को नियुक्त किया है। हालाँकि तीन विपक्षी सांसदों द्वारा प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने से बहिष्कार करने की संभावना है

- पहला सत्र विवादास्पद होने की उम्मीद है क्योंकि विपक्ष का लक्ष्य 26 जून को अध्यक्ष के चुनाव, एनईईटी-यूजी और यूजीसी-नेट में कथित पेपर लीक के बारे में चर्चा और नियुक्ति पर विवादों के संबंध में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को चुनौती देना है। प्रोटेम स्पीकर का।

- विपक्ष बढ़ती कीमतों, खाद्य मुद्रास्फीति, अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली मौतों और परीक्षा प्रशासन में हाल की "अनियमितताओं" जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का सामना करने का इरादा रखता है।

कब चुना जाएगा नया स्पीकर?

26 जून को लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनेगी। नई लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से किया जाता है। जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक आवश्यक कार्यों को अस्थायी रूप से करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। 'प्रोटेम्पल' शब्द इंगित करता है कि यह पद अस्थायी है।

18वीं लोकसभा

यह आम चुनावों के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 293 सीटें हासिल कीं, इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीतीं और कांग्रेस के पास उनमें से 99 सीटें थीं। 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र (बजट सत्र) 31 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था।

Web Title: PM Modi addresses media ahead of first parliamentary session today