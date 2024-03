PM Modi Azamgarh: 'ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है' आजमगढ़ में पीएम मोदी के लिए खुश हुई जनता

Highlights पीएम मोदी आजमगढ़ के दौरे पर थे पीएम ने यहां पर 34700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया पीएम को सुनने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे थे

PM Modi Azamgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने 34700 करोड़ रुपये की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक सभा को संबोधित भी किया। पीएम को सुनने के लिए भारी संख्या में आजमगढ़ की जनता पहुंची।

पीएम मोदी ने कहा कि जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ा रहा हूं।

#WATCH | UP | PM Narendra Modi inaugurates Azamgarh airport.



A resident of Azamgarh says, "This time the Muslims across the country have the slogan, 'Na Duri Hai Na Khai Hai, Modi Humara Bhai Hai'. PM Modi's guarantee has always come true and will continue to be so." pic.twitter.com/NU0hHvNCSY