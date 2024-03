'पीएम बड़े भाई की तरह, तेलंगाना के लिए गुजरात मॉडल चाहते हैं', मोदी के कार्यक्रम में मंच से बोले कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी

Highlights तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "बड़ा भाई" कहा है सीएम ने कहा, कहा है कि अगर तेलंगाना को विकास करना है, तो उसे गुजरात मॉडल का पालन करना होगा कहा- तेलंगाना पीएम के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में हाथ मिलाना चाहता है

हैदराबाद:तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "बड़ा भाई" कहा है और कहा है कि अगर तेलंगाना को विकास करना है, तो उसे गुजरात मॉडल का पालन करना होगा। रेड्डी ने सोमवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने तेलंगाना राज्य के विकास में मदद के लिए पीएम मोदी का समर्थन मांगा है। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पीएम के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में हाथ मिलाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना देश के विकास में केंद्र की सहायता करेंगे क्योंकि उन्होंने मेट्रो रेल परियोजना के लिए धन का अनुरोध किया था।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की 30 से अधिक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद आदिलाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''देश की 140 करोड़ आबादी मेरा परिवार है.''पीएम मोदी ने कहा, "भाजपा देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि तेलंगाना के लोग भी कह रहे हैं..."अबकी बार, 400 पार।"

Telangana CM Revanth Reddy

-Speaking Hindi

-Calling Modi ji an elder brother

-Praising Modi Ji's Gujarat model



Pappu sena must be crying in a corner 🤣 pic.twitter.com/iSPpv4Ls5A