रोजगार मेलाः पीएम मोदी ने 71,000 कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा- युवाओं को ग्राम स्तर का उद्यमी बना रहे हैं

By अनिल शर्मा | Published: May 16, 2023 11:31 AM

पीएम मोदी ने कहा कि आज दस्तावेजों को स्व-सत्यापित (सेल्फ अटेस्ट) करना भी पर्याप्त होता है और ‘ग्रुप सी’ और ‘ग्रुप डी’ के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार भी खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है।’’

तस्वीरः ANI