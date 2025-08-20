PM, CM या कोई मंत्री..., 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे बंद तो छिन जाएगी कुर्सी, केंद्र सरकार आज संसद में पेश करेगी विधेयक

By अंजली चौहान | Updated: August 20, 2025 07:48 IST2025-08-20T07:48:06+5:302025-08-20T07:48:35+5:30

Parliament House: हालाँकि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री को हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना संभव नहीं है

Parliament House: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में तीन प्रमुख विधेयक पेश करेंगे। इस अहम बिल का प्रस्ताव है कि अगर किसी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को पाँच साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा वाले किसी अपराध में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, तो वे एक महीने के भीतर अपना पद खो सकते हैं।

लोकसभा में सरकारी कामकाज की सूची के अनुसार, केंद्र बुधवार को निचले सदन में तीन विधेयक पेश करेगा - संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक।

सरकारी कामकाज की सूची में तीनों विधेयकों को पेश करने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के प्रस्ताव पर विचार का भी जिक्र है।

ये तीनों विधेयक एक बिल्कुल नए क़ानूनी ढाँचे का प्रस्ताव करते हैं जो जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों, और केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर लागू होगा।

बिल में यह भी कहा गया है कि बर्खास्त मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक की एक प्रति, जिसकी समीक्षा हिंदुस्तान टाइम्स ने की है, में संविधान के अनुच्छेद 75 में एक नया 5(A) खंड प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुसार, "कोई मंत्री, जो पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की किसी भी अवधि के दौरान, किसी भी वर्तमान कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है, जो पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के बाद, इकतीसवें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा।"

इसमें कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री द्वारा "ऐसे मंत्री को हटाने की सलाह इकतीसवें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो भी वह उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा।" नए संशोधन के तहत, प्रधानमंत्री के लिए कानून को भी कड़ा कर दिया गया है। 

कानून में आगे कहा गया है, "इसके अलावा, यदि प्रधानमंत्री, जो पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की किसी भी अवधि के दौरान, किसी भी वर्तमान कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है, जो पाँच साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद इकतीसवें दिन तक अपना इस्तीफा दे देना होगा, और अगर वह इस्तीफा नहीं देता है, तो वह उसके बाद आने वाले दिन से प्रधानमंत्री नहीं रहेगा।"

इसमें आगे कहा गया है कि किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को "खंड (1) के अनुसार, हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति द्वारा बाद में प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"

यही प्रावधान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के मामले में भी लागू होगा।

मानसून सत्र में दो दिन शेष हैं, जो 21 अगस्त को समाप्त होने वाला है। विपक्ष ने इस सत्र में कई मौकों पर कार्यवाही का बहिष्कार किया है और विरोध प्रदर्शनों ने कार्यवाही को प्रभावित किया है।

वर्तमान में किसी वर्तमान मंत्री पर किसी अपराध का आरोप लगने पर उसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल संसद या विधान सभा का कोई सदस्य ही अपनी सीट (और अगर वह मंत्री है, तो प्रभावी रूप से अपना मंत्री पद) खो सकता है यदि उसे दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है, "निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और जन कल्याण के लिए कार्य करें। यह अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह की किरण से परे हो।"

विवरण में आगे कहा गया है, "गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी मंत्री द्वारा संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को विफल या बाधित किया जा सकता है और अंततः लोगों द्वारा उस पर रखे गए संवैधानिक विश्वास को कम कर सकता है।"

हालांकि, गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी मंत्री को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

संविधान संशोधन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन का प्रस्ताव था। केंद्र शासित प्रदेश विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन का प्रस्ताव था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन का प्रस्ताव था।

अतीत में, कई मंत्री केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भी अपने पदों पर बने रहे हैं। हालाँकि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री को हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना संभव नहीं है, विपक्ष यह तर्क दे सकता है कि इस कानून का दुरुपयोग महत्वपूर्ण मंत्रियों या यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को हिरासत में लेकर या गिरफ्तार करके हटाने के लिए किया जा सकता है।

पिछले पाँच वर्षों में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे मौजूदा मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है।

विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "यह कैसा दुष्चक्र है! गिरफ्तारी के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं! विपक्षी नेताओं की बेतहाशा और अनुपातहीन गिरफ्तारियाँ। नया प्रस्तावित कानून मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को गिरफ्तारी के तुरंत बाद हटा देता है। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाए और उन्हें चुनावी तौर पर हराने में असमर्थ होने के बावजूद, उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके हटा दिया जाए!! और सत्तारूढ़ दल के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी छुआ तक नहीं गया।"

