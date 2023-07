केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

Highlights केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर कई चेतावनी बोर्ड लगाए हैं

केदारनाथ: श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने सोमवार को केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर परिसर के अंदर कई चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो भी फोटो लेता या वीडियो बनाता पकड़ा गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने एएनआई से कहा, "पिछले दिनों कुछ तीर्थयात्री मंदिर के अंदर अभद्र तरीके से वीडियो और रील बना रहे थे और तस्वीरें भी खींच रहे थे। इसे सख्ती से लागू किया जाएगा, इसीलिए केदारनाथ में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।"

