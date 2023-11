Phone Hacking Controversy: "केवल विपक्षी नेताओं के साथ ही क्यों हुआ, यह सीधे तौर पर सरकार प्रायोजित है", पी चिदरंबरम ने Apple फोन विवाद पर कहा

Highlights कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने फोन हैकिंग विवाद पर कहा कि यह निर्विवाद रूप से सरकार प्रायोजित है अलर्ट से साफ है कि सरकार ने विपक्षी नेताओं के Apple फोन को खतरे में डालने प्रयास किया है सोचने की बात है कि आखिर विपक्षी नेताओं के फोन में होने वाली छेड़छाड़ में किसे दिलचस्पी होगी?

नई दिल्ली: देश के पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को फोन हैकिंग विवाद पर कहा कि यह निर्विवाद रूप से सरकार प्रायोजित है और इससे सैकड़ों विपक्षी नेताओं के Apple फोन को खतरे में डालने प्रयास किया गया।

पी चिदम्बरम ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, "यह निर्विवाद रूप से सच है कि सैकड़ों विपक्षी नेताओं के Apple फोन के साथ सरकार के इशारे पर छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। आखिर केवल विपक्षी नेता ही क्यों? विपक्षी नेताओं के फोन में छेड़छाड़ से किसे दिलचस्पी होगी? उसके पहले पेगासस के मामले में भी संदेह की उंगली एक सरकारी एजेंसी की ओर इशारे करती है फिलहाल यह केवल एक संदेह है।"

