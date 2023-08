WATCH: 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने पढ़ी नमाज

लखनऊ: चंद्रयान-3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए तैयार है। इसरो के मुताबिक, शाम के 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इस ऐतिहासिक घटना पर भारत समेत दुनियाभर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं।

चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर देश में प्रार्थना, पूजा-पाठ और दुआओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़कर चंद्रयान-3 की सफलता की दुआ मांगी।

#WATCH | Uttar Pradesh | People offer namaz at the Islamic Center of India in Lucknow for the successful landing of Chandrayaan-3, on August 23. pic.twitter.com/xpm98iQM9O

इसके अलावा वाराणसी में मैदागिन क्षेत्र के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मंसापूरण हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मिशन की सफलता के लिए हनुमान जी से विशेष प्रार्थना की जाएगी। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में हनुमान भक्त पहुंचेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं प्रयागराज के श्री मठ बाघंबरी गद्दी में हवन किया जा रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Havan being performed at Shri Math Baghambari Gaddi in Prayagraj for the successful landing of Chandrayaan-3 on the moon, on August 23.



(Video Source: Shri Math Baghambari Gaddi) pic.twitter.com/FE8TR4tmTP