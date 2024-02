'पहले 10 किलो कम कर फिर राहुल जी से मिलना', जीशान सिद्दीकी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बॉडी शेमिंग का आरोप लगाया

Highlights जीशान ने पत्रकारों को बताया, राहुल गांधी के सर्कल के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं उन्होंने कहा, नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे धक्का देकर गिरा दिया गया था उन्होंने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बताया

मुंबई: कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक जीशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। गुरुवार (22 फरवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जीशान सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी के सर्कल के एक व्यक्ति ने उन्हें कांग्रेस नेता से मिलने के लिए 10 किलोग्राम वजन कम करने के लिए कहा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम नेताओं के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया।

जीशान ने पत्रकारों को बताया, "राहुल गांधी के सर्कल के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं। नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे धक्का देकर गिरा दिया गया था। उनके करीबी एक शख्स ने मुझसे कहा था, 'पहले 10 किलो कम कर, फिर तुझे राहुल जी से मिलवाऊंगा'।" उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब कांग्रेस ने उनकी जगह अखिलेश यादव को युवा कांग्रेस की मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता नहीं होने का आरोप लगाते हुए जीशान ने कहा कि पार्टी मुस्लिम नेताओं का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि चाहती है कि मुसलमान उसे वोट दें। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के अंदरूनी लोग कांग्रेस पार्टी को नष्ट करना चाहते हैं। यह संकेत देते हुए कि वह कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों से बात करेंगे और अन्य राजनीतिक विकल्पों की तलाश करेंगे। उनके पिता बाबा सिद्दीकी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ दी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा में शामिल हो गए।

Congress MLA Zeeshan Siddique hits out at Rahul Gandhi and co.



Rahul Gandhi's team is trying to destroy the Congress Party. How can they behave like this?... I was told to lose 10 kg, then I would be allowed to meet Rahul Gandhi...: Congress MLA Zeeshan Siddique pic.twitter.com/hY1kypQKuO