"राहुल गांधी की दादी ने नीतीश-लालू को जेल में डाला था फिर भी ये...", विपक्ष की बैठक पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना

कालाहांडी: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को पटना में हो रही विपक्ष की बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारे में सरगरमी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बनाम पूरा विपक्ष एक तरफ दिखाई दे रहा है।

ऐसे में बीजेपी भी विपक्षी पार्टियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में आयोजित इस बैठक का उल्लेख करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है।

जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि इंदिरा गांधी ने लालू यादव और नीतीश कुमार को जेल में डाल दिया था, लेकिन आज दोनों पटना में राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं।

दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय ओडिशा के कालाहांडी में हैं जहां वह एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे हैं।

इस रैली में विपक्ष की बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने लालू यादव को 22 महीने और नीतीश कुमार को 20 महीने जेल में रखा था, लेकिन आज वे राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आज जब मैं उन्हें स्वागत करते हुए देखता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि राजनीति में क्या हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कहां से शुरुआत की और कहां पहुंच गए।

The opposition parties' meeting in Patna today only shows their desperation to defeat the BJP. The leaders who once fought tooth and nail with the Congress are now welcoming them to their doorsteps in an attempt to gain power. pic.twitter.com/ftc5bwE9M2