संसदीय समिति मार्क जुकरबर्ग की लोकसभा चुनाव संबंधी टिप्पणी पर मेटा को करेगी तलब

नई दिल्ली: भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कहा कि समिति मेटा को इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस बयान पर तलब करेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई थी।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में दुबे ने कहा कि मेटा को माफी मांगनी होगी क्योंकि लोकतंत्र के बारे में गलत सूचना फैलाने से उसकी छवि खराब होती है। जुकरबर्ग ने कुछ दिन पहले ही विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पर कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2024 में हुए लोकसभा चुनाव हार गई थी।



जुकरबर्ग ने अपने पॉडकास्ट एपिसोड में जो रोगन के साथ बातचीत करते हुए कहा, "2024 दुनिया भर में एक बड़ा चुनावी साल था और इन सभी देशों, भारत में चुनाव हुए। मौजूदा सरकारें मूल रूप से हर एक चुनाव हार गईं। यह किसी न किसी तरह की वैश्विक घटना है - चाहे वह मुद्रास्फीति के कारण हो या कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण या फिर सरकारों ने कोविड से कैसे निपटा। ऐसा लगता है कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है।"

