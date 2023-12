Parliament winter session: पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया, ‘अशोभनीय आचरण’ पर बोले

Highlights इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। सदन की ‘मॉक कार्यवाही’ का आयोजन किया था। निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर धरना दिया।

Parliament winter session: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से ‘अशोभनीय आचरण’ करते हुए उनका मजाक उड़ाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया।

उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट में धनखड़ ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गयी अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया।’’ पोस्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने धनखड़ से कहा कि वह स्वयं पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में... ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है।’’ धनखड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की ‘बेतुकी हरकतें’ उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते।’’

Thank you Rashtrapati Ji for your kind words and the timely reminder that basic courtesies must always remain.



I am committed to upholding Constitutional principles till my last breath. No insults can prevent me from doing so. @rashtrapatibhvnhttps://t.co/Ta7O5Hx8eV