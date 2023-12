निलंबित सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय का नया फरमान; संसद कक्ष, लॉबी समेत इन जगहों पर प्रवेश पर रोक

नई दिल्ली: संसद से शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय ने नया नोटिस जारी किया है। 141 सांसदों के निलंबन के बाद जिसमें लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसद शामिल हैं।

उन सभी सांसदों को परिपत्र जारी कर लॉबी, गैलरी और संसद कक्ष में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि निलंबित सांसदों को निलंबन अवधि के दौरान कई परिणाम भुगतने होंगे। सर्कुलर में लिखा गया है कि:

- निलंबित सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।

- वे व्यवसाय सूची में अपने नाम से कोई भी वस्तु नहीं डाल सकते।

- उन्हें किसी भी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं है जिसके वे सदस्य हैं।

- निलंबन अवधि के दौरान वे कोई नोटिस नहीं दे सकते।

- वे अपने निलंबन अवधि के दौरान होने वाले समितियों के किसी भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।

- अगर उन्हें शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वे निलंबन की अवधि के लिए दैनिक वेतन का भत्ते के हकदार नहीं हैं, क्योंकि ड्यूटी के स्थान पर उनका रहना धारा 2 (डी) के तहत ड्यूटी पर निवास के रूप में नहीं माना जा सकता है। सर्कुलर में आगे कहा गया, ''समय-समय पर संशोधित संसद सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954।''

