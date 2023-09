Parliament Special Session New Building: संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन, सभापति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा-कल से नए भवन में मिलते हैं...

Highlights लोकसभा की बैठक कल दोपहर 1:15 बजे नए संसद भवन में होने के लिए स्थगित कर दी गई। नए भवन में भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाईयां प्राप्त करेगा। आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिकक यात्रा का साक्षी रहा है।

Parliament Special Session New Building: संसद विशेष सत्र शुरू हो गया है। राज्यसभा की बैठक कल दोपहर 2:15 बजे नए संसद भवन में होने के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सदन की कार्यवाही स्थगित करने के दौरान घोषणा की।

Special Session of Parliament | Rajya Sabha adjourned to meet at 2:15 pm in the new Parliament building tomorrow.