Parliament No-Confidence Motion: हम हुर्रियत, जमीयत और पाकिस्तान से नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी के युवाओं से बात करेंगे, शाह ने लोकसभा में कहा, देखें वीडियो

Parliament No-Confidence Motion: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा विपक्ष पर जमकर वार किया। हम हुर्रियत, जमीयत और पाकिस्तान से नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी के युवाओं से बात करेंगे। नरेन्द्र मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में 50 निर्णय ऐसे हुए हैं जो युगांतकारी हैं।

#WATCH | We will talk to the youth of Kashmir valley, not Hurriyat, Jamiat and Pakistan, says Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha. pic.twitter.com/XW3oIjugIy — ANI (@ANI) August 9, 2023

अमित शाह ने कहा कि मैं पूरे देश में घूमा हूं, कहीं भी सरकार के खिलाफ अविश्वास की हल्की झलक भी नहीं दिखी। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद किसी एक नेता में जनता ने सबसे अधिक विश्वास दिखाया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

Modi government has continuously worked to make Kashmir completely free from terrorism: Union Home Minister Amit Shah during #NoConfidenceMotion debate in Lok Sabha pic.twitter.com/YjzyTjldpC — ANI (@ANI) August 9, 2023

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर परफॉर्मेंस की राजनीति को तरजीह दी है। कश्मीर को पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए मोदी सरकार ने लगातार काम किया है। शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अब केवल 3 जिलों तक ही सीमित हैं।

#WATCH | "Naxals limited to only 3 districts in Chhattisgarh now...," Union Home Minister Amit Shah speaks on measures taken by the Modi government to curb terrorism and Naxalism#NoConfidenceMotionpic.twitter.com/rXKVcC4ag9 — ANI (@ANI) August 9, 2023

मोदी सरकार द्वारा उठाए गए आंतरिक सुरक्षा उपायों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और देश में 90 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। लंदन, ओटावा और सैन फ्रांसिस्को में हमारे दूतावसों पर हमलों से संबंधित मामले एनआईए को सौंप दिए गए। 26/11 तहव्वुर हुसैन राणा को भी जल्द ही भारत में न्यायपालिका का सामना करना पड़ेगा।

