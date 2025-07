Parliament Monsoon Session: लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, संसद की कार्रवाई स्थगित

Parliament Monsoon Session: राज्यसभा और लोकसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन हंगामें के साथ सदन की चर्चा की शुरुआत हुई। देखते ही देखते विपक्ष की नारेबाजी और विरोध शुरू हो गया। जिसके बाद कार्रवाई शुरू होते ही बंद हो गई और लोकसभा और राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरु होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया।

उच्च सदन की बैठक शुरु होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सूचित किया कि नियत कामकाज स्थगित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 25 नोटिस मिले हैं।

हरिवंश ने बताया कि कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, रजनी अशोक राव पाटिल, नीरज डांगी, डॉ सैयद नासिर हुसैन, रेणुका चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, महुआ मांझी, सुष्मिता देव, द्रमुक के तिरुचि शिवा और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा सहित कुछ सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं।

VIDEO | Monsoon Session: Lok Sabha proceedings adjourned till 12 noon due to protests by opposition parties demanding discussion on Operation Sindoor, SIR in Bihar. Lok Sabha Speaker Om Birla ( @ombirlakota ) warns opposition MPs against showing placards in the House.… pic.twitter.com/psfMEdIa01

उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक तथा संजय सिंह ने अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की वजह से विस्थापित हुए लोगों के मुद्दे पर तथा तृणमूल कांग्रेस के रीताव्रता बनर्जी ने बांग्लाभाषी प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं। उपसभापति ने बताया कि पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुपालन में ये नोटिस अस्वीकार कर दिए गए। नोटिस अस्वीकार किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे भी आ गए। हरिवंश ने सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने और शून्यकाल चलने देने की अपील की।

शून्यकाल के तहत उन्होंने एमडीएमके सदस्य एम वाइको को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। हंगामे के बीच ही वाइको ने तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का मुद्दा उठाया।

Rajya Sabha adjourned till 12 noon within minutes of starting business for the day in the Monsoon session following sloganeering by Opposition MPs pic.twitter.com/zGizXtCXo3