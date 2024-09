Paris 2024 Paralympics: भारत ने तोड़े रिकॉर्ड, 29 मेडल के साथ 16वें स्थान पर, नवदीप ने जीत लिया जग, झोली में सोना!

Highlights Paris 2024 Paralympics: भारतीय टीम 16वें स्थान पर कायम है। Paris 2024 Paralympics: चीन 93 गोलेड के साथ पहले पायदान पर है। Paris 2024 Paralympics:अमेरिका की टीम तीसरे स्थान पर है।

Paris 2024 Paralympics: कमाल का प्रदर्शन। भारत ने पेरिस 2024 पैरालिंपिक में सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए। नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह भारत का 29वां पदक है। 23 वर्षीय नवदीप टोक्यो पैरालिंपिक में चौथे स्थान पर थे। पेरिस में 47.32 मीटर के नए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ईरान के सादेघ बेत सयाह को दूसरे पीले कार्ड के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रजत को स्वर्ण में अपग्रेड कर दिया गया। ईरानी ने 47.64 मीटर का नया पैरालंपिक रिकॉर्ड थ्रो किया था जो अंतिम दौर में आया था।

Navdeep Singh Won Gold Medal In Paris Paralympics. 🥇



After Throw He Said- Hattt Bhnchd, teri m** ki cht😂



First He Won Silver Medal But The Iran's Beit Sayah's Got Disqualified, Then Navdeep Got Upgraded To Gold Medal.



Proud Of You Champ.🎉#NavdeepSingh#Iran#BeitSayah… pic.twitter.com/dPOQdL0kou — Addy Boss 🇮🇳 (@addy__boss) September 7, 2024

A foul-mouthed, uber aggressive arrival on the Paris Paralympic stage. Had the Paralympic record before the Iranian ran away with the lead.



Navdeep Singh wins silver in the F41 javelin category at the #Paralympicspic.twitter.com/Ic8do0CrCS — Lavanya 🎙️🎥👩🏻‍💻 (@lav_narayanan) September 7, 2024

Podium Pictures of Navdeep Singh 🥇💙💙 pic.twitter.com/Nf8AYw6uEn — 🇮🇳 Thomas Cup 22 🏆 (@Anmolkakkar27) September 7, 2024

चीन के सुन पेंगज़ियांग ने 44.72 मीटर के साथ इराक के वाइल्डन नुखाइकावी को पछाड़कर रजत पदक जीता। F41 उन एथलीटों की श्रेणी है जिनका कद छोटा है। यह पैरा एथलेटिक्स में भारत का 17वां पदक है। कुल मिलाकर, भारत ने अब तक 29 पदक जीत लिया है। इसमें 7 स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य हैं। चीन 93 स्वर्ण सहित 215 पदकों के साथ शीर्ष पर है।

Navdeep Singh.

Foul-mouthed, hyper-aggressive Delhi-NCR boy.

But what really matters is that he got the F41 javelin gold🥇for the nation.

Not from the khaps but in the Paris #Paralympics.

Take a bow! pic.twitter.com/6DDPJGtmzu — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) September 7, 2024

ग्रेट ब्रिटेन स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर है, जबकि यूएसए क्रमशः 47 और 35 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ने पेरिस में सात स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों के एक संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। प्रवीण कुमार द्वारा पुरुषों की ऊंची कूद टी64 जीतने के बाद भारत ने अपने टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक को पीछे छोड़ दिया।

ANOTHER GOLD! 🇮🇳🇮🇳🔥🔥



Navdeep Singh wins 🥇 in javelin F41 at the Paris Paralympics. Initially Silver, upgraded to Gold after Iranian contender disqualified. This is India’s first ever gold in the category. pic.twitter.com/TpJ4oVAhTJ — Shiv Aroor (@ShivAroor) September 7, 2024

Web Title: Paris 2024 Paralympics live updates Navdeep Singh won gold medal javelin throw F41 event India’s 29th medal 7 gold 9 silver 13 bronze see video