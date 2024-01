Pariksha Pe Charcha 2024: पीएम मोदी ने तनाव, प्रतिस्पर्धा पर अपने विचार साझा किए, द्वेष करने की जरूरत नहीं..., जानें 20 बड़ी बातें, देखें वीडियो

Highlights छोटी-मोटी समस्याओं में भी आपसे अपनी मन की बात करेगा। भारत के भविष्य की चर्चा परीक्षा की चिंताओं के साथ करने वाले हैं। छात्र पहले से कहीं अधिक नवोन्मेषी हो गए हैं, ये कार्यक्रम मेरे लिए भी एक परीक्षा की तरह है।

Pariksha Pe Charcha 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीपरीक्षा पे चर्चा 2024 में हिस्सा लिया और छात्रों से विचार शेयर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "किसी भी शिक्षक के मन में जब ये विचार आता है कि मैं छात्र के इस तनाव को कैसे दूर करूं?... अगर शिक्षक और छात्र का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता सही करना चाहिए। छात्र के साथ आपका नाता पहले दिन से परीक्षा आने तक निरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। आज मोबाइल का जमाना है... क्या कभी किसी छात्र ने आपको फोन किया है?... जिस दिन आप पाठ्यक्रम से आगे निकलकर उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी-मोटी समस्याओं में भी आपसे अपनी मन की बात करेगा।"

