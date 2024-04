Paras Nath Rai Ghazipur Lok Sabha: 'मैं सिपाही हूं लड़ूंगा और जीतूंगा', बीजेपी उम्मीदवार ने भरी हुंकार

Highlights गाजीपुर से बीजेपी ने पारस नाथ राय को बनाया उम्मीदवार पासर नाथ ने कहा, मैं सिपाही हूं जीतूंगा गाजीपुर लोकसभा से सपा ने अफजाल अंसारी को दिया है टिकट

Paras Nath Rai Ghazipur Lok Sabha: भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ने बुधवार को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। बीजेपी के द्वारा जारी लिस्ट में उत्तरप्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से पारस नाथ राय को टिकट दिया गया है। पारस नाथ राय संघ से वर्षों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से टिकट मिलने पर पारस नाथ राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही हूं लड़ूंगा और जीतूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh | On his candidature from the Ghazipur Lok Sabha constituency, BJP candidate Paras Nath Rai says, "When I got the information, I was teaching in a class. It's like the Sangh has given me another work of the organisation. I haven't asked for the ticket. I am… pic.twitter.com/iTRxs6x82O