जलप्रलय के बीच भी अडिग खड़ा रहा था प्राचीन पंचवक्त्र शिव मंदिर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने स्थानीय प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया

Highlights भयंकर बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर नुकसान किया है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला राज्य में हुई तबाही का दौरा लेने निकले पंचवक्त्र मंदिर भी पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला

नई दिल्ली: लगातार कई दिन हुई बारिश से उफनाई नदियों के कारण आई भयंकर बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर नुकसान किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला राज्य में हुई तबाही का दौरा लेने निकले थे। इस दौरान राज्यपाल मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करते हुए उस शिव मंदिर भी पहुंचे जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

यहां पहुंचने के बाद राज्यपाल ने कहा, "यह 16वीं सदी का मंदिर (पंचवक्त्र मंदिर) है और अब जब इसकी खबर सभी को मिल गई है तो यह अंतरराष्ट्रीय महत्व का हो गया है। मैं स्थानीय प्रशासन से भी इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध करूंगा। बाढ़ के बावजूद केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसी तरह, कई पुल ढह जाने के बावजूद भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ।"

