पलक्कड़ नगरपालिका में 53 सीट और भाजपा ने 25 पर बाजी मारी?, लगातार तीसरी जीत के साथ बीजेपी ने UDF और LDF को दी शिकस्त
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 13, 2025 14:44 IST2025-12-13T14:39:08+5:302025-12-13T14:44:20+5:30
Palakkad municipality Kerala Local Body Election Results Updates-एनडीए ने तिरुवनंतपुरम में 50 सीटें जीतकर नगर निगम में जीत के करीब पहुंच गई है। बहुमत का आंकड़ा 51 है। शेष तीन सीटों पर मतगणना जारी है।
पलक्कड़ः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नगर परिषद की 53 सीटों में से 25 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार पलक्कड़ नगरपालिका पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा है। भाजपा ने अपने अब तक के सबसे बड़े आंतरिक कलह के बावजूद 25 सीटें हासिल कीं। पिछली परिषद में पार्टी के पास 28 सीटें थीं, जबकि 2015 में, जब वह पहली बार सत्ता में आई थी, तब उसने 24 सीटें जीती थीं। बहुमत से दो सीटें कम होने के बावजूद, भाजपा नगरपालिका पर अपना शासन जारी रखेगी, क्योंकि यूडीएफ को केवल 17 सीटें और एलडीएफ को आठ सीटें मिलीं। तीन निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें से एक यूडीएफ का बागी है।
82 ब्लॉक पंचायतों में यूडीएफ की जीत का सिलसिला जारी है। जबकि एलडीएफ 65 ब्लॉकों में आगे चल रही है। एनडीए ने तिरुवनंतपुरम में 50 सीटें जीतकर नगर निगम में जीत के करीब पहुंच गई है। बहुमत का आंकड़ा 51 है। शेष तीन सीटों पर मतगणना जारी है। एर्नाकुलम जिले की त्रिपुनिथुरा नगरपालिका के लिए मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए ने एलडीएफ को एक सीट के मामूली अंतर से हराया है।
कोझिकोड जिले में यूडीएफ की बढ़त-
कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) के वर्चस्व को कड़ी टक्कर दे रहा है और शनिवार दोपहर तक जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आने के साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने प्रभावशाली बढ़त हासिल कर ली है। लगभग पांच दशकों से एलडीएफ के शासन वाले कोझिकोड नगर निगम में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
एलडीएफ 31 वार्डों में आगे चल रहा है या जीत चुका है, जबकि यूडीएफ 27 वार्डों में आगे चल रहा है या जीत चुका है। एनडीए की सीटों की संख्या 13 है, जो पिछली बार जीती गई सात सीटों से अधिक है। एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है क्योंकि मौजूदा उप महापौर और महापौर पद के उम्मीदवार सीपी मुसाफर अहमद को मींचंदा में यूडीएफ के एसके अबू बकर के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा।