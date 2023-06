ओडिशा ट्रेन हादसा: पाक पीएम शहबाज शरीफ ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना

Highlights पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दुख व्यक्त किया उन्होंने कहा कि कहा कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर उन्हें दुख हुआ है उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "भारत में ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। मैं इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।"

Deeply saddened by the loss of hundreds of lives in a train accident in India. I extend my heartfelt condolences to the bereaved families who lost their loved ones in this tragedy. Prayers for speedy recovery of the injured.