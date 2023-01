Padma Awards 2023: 106 लोगों को पद्म पुरस्कार, मुलायम यादव, एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण, यहां देखें लिस्ट

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री शामिल हैं। सुधा मूर्ति, कुमार मंगलम बिड़ला पद्म भूषण पाने वालों में शामिल हैं।

Padma Awards 2023: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को पद्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। कुल 106 लोगों को सम्मान दिया जाएगा। 6 लोगों को पद्म विभूषण, नौ व्यक्ति पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं।

मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत), एस एम कृष्णा, उस्ताद जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोशी, श्रीनिवास वर्धन और दिलीप महालनोबिस (मरणोपरांत)को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, उपन्यासकार एस एल भैरप्पा, सुधा मूर्ति सहित नौ व्यक्ति पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे।

राकेश झुनझुनवाला (मरणोपरांत), रवीना टंडन, मणिपुर भाजपा अध्यक्ष थौनाओजम चाओबा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को डॉक्टर दिलीप महालनाबिस सहित 26 गुमनाम नायकों को प्रतिष्ठित पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई।

महालनाबिस 1971 के बांग्लादेश युद्ध के शरणार्थियों के शिविरों में सेवा करने के लिए अमेरिका से लौटे और दुनिया भर में ‘‘ओआरएस’’ घोल के उपयोग को बढ़ावा दिया जिससे पांच करोड़ से अधिक लोगों की जान बच सकी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के महालनाबिस (87) को मरणोपरांत इस साल देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है।

पद्म पुरस्कारों के लिए घोषित नामों में महाराष्ट्र से 12, कर्नाटक और गुजरात से आठ-आठ व्यक्ति शामिल हैं। अंडमान निकोबार के सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर रतन चंद्र कार, सामाजिक कार्यकर्ता हीराबाई लोबी, पूर्व सैनिक मुनीश्वर चंदर डावर को पद्मश्री के लिए चुना गया है। रतन चंद्र कार निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के साथ काम कर रहे हैं।

Honoured & grateful. Thank you, GoI, for acknowledging my contributions, my passion & purpose - cinema & arts, that allowed me to contribute, not only to the film industry but also beyond. I owe this to my father: Actor Raveena Tandon



(Pic: Raveena Tandon's Instagram Handle) https://t.co/2FoXnDbz6Wpic.twitter.com/i7m0BJBg8T