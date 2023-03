गुजरात की 17 जेलों में रातभर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी, कंट्रोल रूम से रेड को लाइव देख रहे थे राज्य के गृह मंत्री

Highlights पुलिसकर्मियों द्वारा गुजरात के 17 जेलों में रातभर छापेमारी हुई है। यह छापे साबरमती जेल में भी हुई है जहां पर अतीक अहमद बंद है। डीजीपी विकास सहाय के अनुसार, छापे में जेल से फोन भी मिले हैं।

गांधीनगर: शुक्रवार और शनिवार (24-25 मार्च) की दरमियानी रात में गुजरात के 17 जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। यह छापेमारी साबरमती जेल में भी हुई है जहां पर अतीक अहमद बंद है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी गृह मंत्री हर्ष संघवी की देखरेख में हुई है और इस दौरान वे इसका पूरा जायजा कंट्रोल रूम से ले रहे थे।

इस छापेमारी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जेल में हो रहे गैर-कानूनी कामों को उजागर करने के लिए ये छापे हुए है। इसके अलावा नियमों के अनुसार कैदियों को सुविधा मिल रही है कि नहीं इसका भी पता लगाने के लिए यह छापे किए गए है। इस बात की जानकारी गुजरात के डीजीपी विकाय सहाय ने दी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, करीब 1700 पुलिसकर्मियों ने रातभर राज्य के 17 जेलों में रेड मारा है और वहां से कई मोबाइल फोन भी जब्त किए है। बताया जा रहा है कि ये छापे राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में हुई है। पुलिस द्वारा यह भी जानकारी मिली है कि यह रेड शनिवार सुबह तक चालू रही है।

