क्या 'इंडिया' को 'एनडीए' दे पाएगा टक्कर? विपक्ष की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती

बेंगलुरु: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष अपनी कमर कस चुकी है जिसके आज बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीएमके, आप, टीएमसी, कांग्रेस समेत देश की कई पार्टियां शामिल हुए जिसके बाद आने वाले चुनाव के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

ऐसे में महागठबंधन पार्टी को इंडिया नाम दिया गया है। इंडिया यानी आई-इंडिया, एन- नेशनल, डी- डेवलेपमेंट, आई-इंक्लूसिव और ए-एलायंस है।

इस नाम के सामने आने और बैठक में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को ललकारा। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या इंडिया को एनडीए चुनौती दे पाएगा। बनर्जी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के दूसरे दिन भाग लेने के बाद बोल रही थीं।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने पूछा कि एनडीए, क्या आप आई.एन.डी.आई.ए. को चुनौती दे सकते हैं? बनर्जी ने कहा कि सब कुछ I.N.D.I.A के बैनर तले किया जाएगा और वे देश को आपदा से बचाएंगे।

#WATCH | "NDA, can you challenge I.N.D.I.A?," asks TMC leader and West Bengal CM Mamata Banerjee in Bengaluru.



The Opposition alliance for 2024 polls is called Indian National Developmental Inclusive Alliance - I.N.D.I.A. pic.twitter.com/0buyBVste5