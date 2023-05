सीएम सिद्धारमैया द्वारा परियोजनाओं की जांच पर बसवराज बोम्मई ने कहा, "कोई जांच हो, भाजपा को कोई परेशान नहीं"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2023 10:05 AM

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई निविदाओं या परियोजना कार्यों की जांच के आदेश से भाजपा परेशान नहीं है।

