ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी- 'सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से एक हजार और पैदा होंगे'

Highlights राहुल गांधी ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की राहुल गांधी ने कहा कि एक आवाज को गिरफ्तार करने से एक हजार और लोग पैदा होंगे

दिल्ली: धार्मिक भावनाओं के आहत करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में का प्रतिरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि ये सरकार की दमनात्मक कार्रवाई है। सरकार याद रखे कि सच्चाई की एक आवाज को गिरफ्तार करने से एक हजार और लोग पैदा होंगे।

जुबैर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने 27 जून को अपने एक ट्वीट के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया। मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

वहीं इस मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस देश में भाजपा की नफरत और कट्टरता को उजागर करने वाला हर व्यक्ति उसके लिए खतरा है, वो कुछ भी कर लें लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है।

राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, "भाजपा की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच्चाई की एक आवाज को गिरफ्तार करने से एक हजार और लोग ही पैदा होंगे।"

Every person exposing BJP's hate, bigotry and lies is a threat to them. Arresting one voice of truth will only give rise to a thousand more. Truth ALWAYS triumphs over tyranny. #DaroMat pic.twitter.com/hIUuxfvq6s

कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने अपनी बात को कहने के लिए हैशटैग "#DaroMat" का प्रयोग किया और कहा, "अत्याचर पर सत्य की हमेशा जीत होती है।"

कांग्रेस की ओर से केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में अपनी आवाज उठाई है।

रमेश ने ट्वीट में कहा, "ऑल्ट न्यूज़ विश्वगुरु के फर्जी दावों को उजागर करने में सबसे आगे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस ने लंबे समय से प्रोफेशनल फ्रीडम का ढोंग भी खो दिया है।"

Altnews & @zoo_bear have been in the forefront of exposing the bogus claims of the Vishguru, who has struck back with a vengeance characteristic of him. Delhi Police, reporting to the Union Home Minister, has long lost any pretensions of professionalism and independence. https://t.co/OPi1MMth5g