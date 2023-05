पीएम मोदी के 'हल्दी किसानों का अपमान' वाले बयान पर KTR ने दिखाया बॉन्ड पेपर, किया सवाल

Highlights तेलंगाना के इंडस्ट्री मिनिस्टर के.टी. राम राव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हल्दी किसानों का असली अपमान उनसे किए गए वादों को विफल करना है। उन्होंने पूछा कि क्या आप निजामाबाद से अपने भाजपा सांसद के इस बांड के कागजी वादे को पहचानते हैं?

नई दिल्ली: कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने कहा कि हल्दी एक प्रतिरक्षा बूस्टर है, तो कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में अपनी आखिरी चुनावी रैली में कहा, "उन्होंने मेरा नहीं बल्कि हल्दी किसानों का अपमान किया है।" इस बीच तेलंगाना के इंडस्ट्री मिनिस्टर के.टी. राम राव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि हल्दी किसानों का असली अपमान उनसे किए गए वादों को विफल करना है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे और इंडस्ट्री मिनिस्टर के.टी. राम राव ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, "हल्दी किसानों का वास्तविक अपमान यह है कि उन्हें संसद चुनाव के समय बॉन्ड पेपर पर हल्दी बोर्ड लगाने का वादा किया जा रहा है और फिर कई विरोधों के बावजूद देने से इनकार करके उन्हें धोखा दिया जा रहा है। क्या आप निजामाबाद से अपने भाजपा सांसद के इस बांड के कागजी वादे को पहचानते हैं??"

Real insult to Turmeric Farmers is promising them a Turmeric Board on a Bond Paper at the time of Parliament Elections and then hoodwinking them by refusing to deliver despite numerous protests



Do you recognise this👇Bond paper promise of your BJP MP from Nizamabad ??



Turmeric…