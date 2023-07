I.N.D.I.A सांसदों के मणिपुर दौरे को लेकर रवि किशन का कटाक्ष, कहा- पाकिस्तान, श्रीलंका या चीन वे जहां चाहें जा सकते हैं

Highlights विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सप्ताहांत में संघर्षग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाला है। सांसद शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर राज्य में रहेंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों का एक समूह है।

नई दिल्ली: रवि किशन ने शुक्रवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर का दौरा करने के लिए विपक्षी नेतृत्व वाले 'इंडिया' गुट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका या चीन वे जहां चाहें जा सकते हैं। विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सप्ताहांत में संघर्षग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाला है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दिशाहीन और बुद्धिहीन विपक्ष अपनी हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसे देश आने वाले दिनों में देखेगा। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "वे जानते थे कि प्रक्रिया (अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद) में 10 दिन लगते हैं, जिसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा...वे खुद को खोखला साबित करने के लिए प्रस्ताव लाए और देश इसका गवाह बनेगा।"

बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सप्ताहांत में संघर्षग्रस्त मणिपुर की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएगा। सांसद शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर राज्य में रहेंगे।

#WATCH | Delhi: On a delegation of I.N.D.I.A bloc visiting Manipur, BJP MP Ravi Kishan says, "They (Opposition) can go wherever they want, they should go to Pakistan, Sri Lanka and China..." pic.twitter.com/06zY1DGjRX