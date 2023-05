कर्नाटक चुनाव: लालू ने कहा-भाजपा का ‘‘सफाया’’ शुरू हुआ; नीतीश ने विपक्षी एकता पर ध्यान केंद्रित किया

By भाषा | Published: May 17, 2023 07:19 AM

बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ‘‘संविधान में सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार दिए गए हैं। तब वह पैदा भी नहीं हुए थे, न ही हम थे। हमें गर्व है कि बिहार कई धर्मों और धर्मों के मंदिरों वाला स्थान है और यह दूर-दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।’’

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो