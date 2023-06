ओडिशा रेल हादसा: पीएम मोदी ने दुर्घटनास्थल का लिया जायजा, घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे

Highlights पीएम मोदी स्थिति का जायजा लेने के लिए बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने दुर्घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की

भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम तीन ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। घटना बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई। अब तक इस हादसे में 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। दुर्घटना के बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद शनिवार दोपहर पीएम मोदी स्थिति का जायजा लेने के लिए बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि शोक संतप्त परिवारों को असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रभावितों को आवश्यक सहायता मिलती रहे।

