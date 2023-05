मंत्री हत्याकांडः पुलिस उपनिरीक्षक ने निजी रंजीश के कारण की थी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की हत्या, ओडिशा पुलिस ने 543 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2023 07:34 AM

पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी ने सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनाई और अकेले ही हत्या को अंजाम दिया। इसमें किसी और का कोई षड्यंत्र या समर्थन नहीं था।

दिवंगत नब किशोर दास और बर्खास्त आरोपी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल दास।

Next