Lok Sabha Elections 2024: पहली बार बने MLA अधिराज मोहन ने ओडिशा कांग्रेस से दिया इस्तीफा, BJD से चुनाव लोस लड़ने की पूरी संभावना

Lok Sabha Elections 2024: ओडिशा से कांग्रेस विधायक अधिराज मोहन पाणिग्रही ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा प्राथमिक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा पार्टी प्रदेश प्रमुख को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रति आभार जताया।

दूसरी तरफ ये भी कहा कि पार्टी ने उन्हें 25 साल काम करने का मौका दिया, इसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। वह पश्चिम ओडिशा के खरियार से ताल्लुक रखते हैं। सामने आई खबरों के तहत माना जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेडी ज्वाइन कर सकते हैं।

Odisha Congress MLA Adhiraj Mohan Panigrahi resigns from all positions, including the primary membership of the party. pic.twitter.com/hRJLEvZQYB