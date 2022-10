ओडिशा सरकार ने राज्य में संविदा भर्ती को किया समाप्त, सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित

Highlights सीएम ने कहा- ओडिशा में, संविदा भर्ती का युग समाप्त हो गया है उन्होंने कहा, आज भी, कई राज्यों में कोई नियमित भर्तियां नहीं होती हैं ओडिशा सरकार के इस फैसले से 57,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटयानक ने घोषणा करते हुए कहा है कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य मंत्रिमंडल ने भर्ती की संविदा प्रणाली को स्थायी रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है। आज भी, कई राज्यों में कोई नियमित भर्तियां नहीं होती हैं और वे अभी भी संविदा भर्ती प्रणाली के साथ जारी हैं। लेकिन ओडिशा में, संविदा भर्ती का युग समाप्त हो गया है।

उन्होंने कहा, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। अधिसूचना कल आएगी। 57,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार प्रति वर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपये अधिक खर्च करेगी। निर्णय उनके परिवार के सदस्यों के लिए दिवाली की शुरुआत में लाया गया है।

