ओडिशाः वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रही कार के नहर में गिरने से 7 लोगों की मौत; दो की हालत गंभीर

Highlights हादसा चालक के कार पर से नियंत्रण खोने की वजह से हुआ। करीब दो बजे सासन थाना क्षेत्र के परमानपुर के पास कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

संबलपुरः ओडिशा के संबलपुर जिले में बृहस्पतिवार देर रात एक कार के नहर में गिर जाने से उसमें सवार सात लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कार चालक ने देर रात करीब दो बजे सासन थाना क्षेत्र के परमानपुर के पास वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क से फिसलने के बाद पलटकर एक नहर में गिर गया।

अधिकारी के मुताबिक, कार में सवार लोग गुरुवार को परमानपुर में एक वैवाहिक समारोह में शिरकत करने के बाद झारसुगुड़ा जिले के बड़ाधारा में अपने घर लौट रहे थे। संबलपुर की जिलाधिकारी अनन्या दास ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

Odisha | Seven dead, two injured after a car fell into a canal in Sambalpur district during early hours today. Victims were returning after attending a wedding function: Prabhas Dansena, Sub-Collector, Sambalpur pic.twitter.com/pZIh8k7FFB