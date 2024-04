Odisha Assembly Election 2024: ओडिशा में 147 विधानसभा सीट, भाजपा ने अब तक 131 प्रत्याशियों की घोषणा की, देखें लिस्ट

Highlights पिछली सूची में शामिल दो उम्मीदवारों को भी बदल दिया है। 131 पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मतदान चार चरणों में 13, 20, 25 मई और एक जून को होगा।

Odisha Assembly Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री दिलीप रे को राउरकेला विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कम से कम पांच दलबदलुओं को भी पार्टी ने टिकट दिया है। भाजपा का टिकट पाने वालों में अमरेंद्र दास (जगतसिंहपुर), डंबरू सीसा (चित्रकोंडा), कलिलाश कुलेसिका (लक्ष्मीपुर), भादव हंसदा (सरस्काना) और जगन्नाथ नुद्रुका (बिस्सम कटक) शामिल हैं। राउरकेला विधानसभा सीट पर दिलीप रे का मुकाबला ओडिशा के श्रम मंत्री व बीजद उम्मीदवार सारदा नायक से है।

The BJP Central Election Committee has decided on the following names for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Odisha.



Here is the second list. pic.twitter.com/nmuVozPOE2