Odd-Even In Delhi: ऑड-ईवन की वापसी, कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद, जानें गाइडलाइन

Highlights वर्तमान में केवल कक्षा 5 तक की कक्षाएं निलंबित हैं। एक सप्ताह से जहरीले धुंध की मोटी चादर में लिपटी हुई है। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

Odd-Even In Delhi: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है। प्रदूषण का स्तर काफी गिर गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली के अगले दिन से दिल्ली में ऑड-ईवन नियम वापस आ जाएगा और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इस सप्ताह के लिए स्कूलों को 11वीं कक्षा तक बंद कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए वर्तमान में केवल कक्षा 5 तक की कक्षाएं निलंबित हैं। दिल्ली अब लगभग एक सप्ताह से जहरीले धुंध की मोटी चादर में लिपटी हुई है।

#WATCH | On the Odd-Even vehicle scheme implemented by Delhi Govt, Delhi Environment Minister Gopal Rai says "A meeting has been called tomorrow to have further discussions on how to implement the Odd-Even scheme in Delhi...There are over 7,000 buses running in Delhi, out of… pic.twitter.com/oyX91rlJhi — ANI (@ANI) November 6, 2023

अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण -4 के तहत शहर में डीजल ट्रकों के प्रवेश को रोकने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऑड-ईवन की वापसी हो गई है। अगर आपकी कार के नंबर के अंत में अंक सम है तो 14,16,18,20 नवंबर को और अगर विषम अंक हैं तो 13,15,17,19 नवंबर को दिल्ली में कार चला सकते हैं, नहीं तो जुर्माना लगेगा।

Delhi govt orders all school classes except X & XII to be held online till 10th November, in view of GRAP Stage IV measure implemented to tackle air pollution pic.twitter.com/C7AUzlzkYt — ANI (@ANI) November 6, 2023

राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक सम-विषम योजना लागू की जाएगी। इस योजना की अवधि बढ़ाने पर फैसला 20 नवंबर के बाद लिया जाएगा।’’ इस योजना के तहत सम या विषम पंजीकरण संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों (एक दिन छोड़कर एक दिन) पर चलाने की अनुमति दी जाती है।

राय ने यह भी कहा कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सभी स्कूलों में कक्षाओं को बंद करने और केवल ऑनलाइन कक्षाओं को अनुमति देने का फैसला किया है। केवल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों पर यह लागू नहीं होगा।

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says "In view of air pollution, the Odd-Even vehicle system will be applicable for one week from 13th to 20th November..." pic.twitter.com/IPBTrxoOOE — ANI (@ANI) November 6, 2023

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सोमवार सुबह प्रदूषण का स्तर सरकार द्वारा तय सुरक्षित स्तर से सात से आठ गुना अधिक दर्ज किया गया और लगातार सातवें दिन क्षेत्र के ऊपर वातावरण में जहरीली धुंध छाई रही। हर दिन शाम चार बजे दर्ज किया जाने वाला पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 415 से बढ़कर रविवार को 454 दर्ज किया गया।

जिसके कारण केंद्र ने अपनी वायु गुणवत्ता नियंत्रण योजना ‘ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के अंतिम चौथे चरण के तहत जरूरी सभी आपात उपायों को लागू किया। ‘द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट’ (टेरी) द्वारा 2018 में किए एक अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 2.5 प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का तकरीबन 40 फीसदी योगदान रहता है।

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says "As per the forecast, the wind speed will be 12km/hour tomorrow, 7th November and if the speed reaches 10 to 12 km/hour, then there is a possibility that the level of pollution accumulated here might disperse. Similarly, the wind… pic.twitter.com/8N74LqfYcy — ANI (@ANI) November 6, 2023

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी विद्यालयों को 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी कक्षाओं की ऑफलाइन कक्षाएं निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह प्रदूषण का स्तर सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से लगभग सात से आठ गुना अधिक दर्ज किया गया।

क्षेत्र के ऊपर जहरीली धुंध लगातार सातवें दिन भी बनी रही। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को सभी स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं को 10 नवंबर तक बंद करने की घोषणा की थी और कहा था कि स्कूलों के पास छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का विकल्प है।

हालांकि, सभी सरकारी और निजी स्कूलों ने छठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भौतिक (ऑफलाइन) कक्षाएं आयोजित करने का विकल्प चुना था। हर दिन शाम चार बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 415 से बढ़कर रविवार को 454 दर्ज किया गया।

जिसके कारण केंद्र ने अपनी वायु गुणवत्ता नियंत्रण योजना ‘ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के अंतिम चौथे चरण के तहत जरूरी सभी आपात उपायों को लागू किया। ‘द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट’ (टेरी) द्वारा 2018 में किए एक अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 2.5 प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का तकरीबन 40 फीसदी योगदान रहता है।

Web Title: Odd-Even In Delhi From Nov 13-20 All schools will be shut across national capital except Classes 10 and 12 till November 10 air quality see video