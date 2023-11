Odd Even Formula Postponed: दिल्ली में टला ऑड-ईवन फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का असर

Highlights Odd Even Formula Postponed in Delhi: दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लगने वाला ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू नहीं किया जाएगा Delhi Pollution Situation Improved: Iमंत्री गोपाल राय ने कहा, 300 के नीचे एक्यूआई पहुंच गया है Delhi Odd-Even Rule: दीपावली के बाद फिर से स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा

Delhi Odd-Even Rule: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बीते दिनों पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में सप्ताह दिनों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। लेकिन, 10 नवंबर को गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लगने वाला ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू नहीं किया जाएगा।

VIDEO | "Delhi's pollution reached 'severe' category, but with the change in weather and due to rain, the pollution situation improved. The AQI came down to lower than 300, which had previously reached up to 450. So, the odd-even plan scheduled from 13th November to 20th November… pic.twitter.com/IFh3Z138rJ

उन्होंने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। दिल्ली में हुई बरसात की वजह से प्रदूषण में काफी गिरावट दर्ज की गई है। 300 के नीचे एक्यूआई पहुंच गया है। बीते दिनों पहले यह एक्यूआई 450 तक पहुंच गया था। फिलहाल, दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए दिल्ली में ऑड-ईवन लागू नहीं किया जाएगा।

दीपावली के बाद सरकार करेगी रिव्यू

दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दीपावली के बाद फिर से स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी।

#WATCH | On artificial rains in Delhi to contain the air pollution, Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "We presented our submission in front of the Supreme Court. We are waiting for the written order from the Supreme Court. We will analyse the court's order and then make… pic.twitter.com/2NC7G8NQqL