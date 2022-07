OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण पर 'सुप्रीम' फैसला, सीएम शिंदे बोले-लोगों के लिए बड़ी राहत, आरक्षण देकर ही चुनाव कराएंगे

Highlights शिंदे-फड़नवीस सरकार के कार्यकाल में हासिल किया गया। विधायक जयकुमार रावल ने कहा, देवेंद्र फड़नवीस ने अपना वादा पूरा किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार पिछले महीने गिर गई थी।

मुंबईः सुप्रीम कोर्ट ने आज बठिन्या आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी को आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच साख की लड़ाई शुरू हो गई है।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। ओबीसी लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है। हमने ओबीसी लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया था। हम अपनी बात पर डटे रहे है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंजूरी उच्चतम न्यायालय ने दी है। फड़नवीस ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करें, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं।

Supreme Court has accepted our demand for an OBC reservation which was on stay for several years. It is a big relief for the OBC people. We had promised to give justice to the OBC people. We stood on our words: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/42hbhkV3TP