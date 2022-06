नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने की मांग

Highlights AIMIM सांसद ने ईश निंदा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की कहां- नूपुर शर्मा को ऐसे ही आसानी से छोड़ दिया गया तो इसका कोई अंत नहीं होगा

औरंगाबाद: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा और पत्थरबाजी देखने को मिली। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील नूपुर शर्मा को फांसी की सजा देने की मांग की।

उन्होंने भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर मीडिया के सामने आक्रोश जताते हुए कहा, इस्लाम अमन-शांति का मजहब है। यकीनन लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा नूपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर उसे ऐसे ही आसानी से छोड़ दिया गया तो इसका कोई अंत ही नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ कोई बोलता है तो इसके खिलाफ ऐसा कानून लाया जाए, जिससे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। एमआईएम सांसद ने कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से लोगों में एक गुस्सा है। उन्होंने कहा, सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई नही है।

#WATCH Islam is a religion of peace, people are angry...Nupur Sharma should be hanged. If she's allowed to let-go easily, then such things won't stop. Law should be brought to take action against those who make such remarks against any religion, sect...: AIMIM MP Imtiaz Jaleel pic.twitter.com/jUKkmvDb4V