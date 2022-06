Nupur Sharma Row: नूपुर शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, ठाणे पुलिस ने भेजा समन, 13 जून को पेश होने के लिए कहा

ठाणे: बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढती दिख रही हैं। अपने कथित रूप से विवादित टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें समन भेजकर 13 जून को पेश होने को कहा है। ठाणे जिले में भिवंडी शहर की पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को समन भेजा है और उन्हें 13 जून को मामले में जांच के लिए पेश होने के लिए कहा है। हालांकि भिवंडी पुलिस द्वारा भेजे गए समन का जवाब देते हुए नूपुर शर्मा के वकील ने पुलिस को मेल भेजकर पूछताछ में पेश होने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है।

इससे एक दिन नूपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने टिप्पणी के संबंध में समन भेजा है। भेजे गए समन में शर्मा को 25 जून को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस के समक्ष पेश हो को कहा गया है। एक पुलिस सूत्र ने कहा, "मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। उसे पाइधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। यहां रजा अकादमी की शिकायत पर पाइधोनी पुलिस स्टेशन ने शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

Controversial religious remark row | Maharashtra: Bhiwandi city police in Thane district summons suspended BJP leader Nupur Sharma; asks her to appear for enquiry in the matter tomorrow, June 13.