नूपुर शर्मा विवाद: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 13 जून तक इंटरनेट सेवा बन्द, पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा एक टीवी चैनल पर पैगम्बर मोहम्मद से जुड़ी विवादास्पद टिप्पणी मामले के खिलाफ शुक्रवार (10 जून) को पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हावड़ा जिले में 13 जून सुबह छह बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बन्द कर दी है।

पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य की स्थिति को देखते हुए सेना और अर्धसैनिक बल बुलाने का निवेदन किया है। अधिकारी ने राज्यपाल धनखड़ को भेजे पत्र में कहा कि राज्य की मौजूदा हालत बहुत गम्भीर है और जानोमाल की हिफाजत के लिए यह कदम उठाना जरूरी है।

शुक्रवार को कश्मीर, उत्तरप्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में नूपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन हुए। पिछले हफ्ते कानपुर में शुक्रवार की नमाज के बाद निकले लोगों ने स्थानीय दुकानें बन्द करान का प्रयास किया। दूसरे समुदाय ने दुकानें बन्द करने से इनकार किया तो एक समुदाय ने पथराव शुरू कर दिया। दूसरे समुदाय ने भी जवाबी पथराव किया।

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने 26 मई को ज्ञानवापी परिसर में अदालत के आदेश पर हुए सर्वे से जुड़ी टीवी डिबेट में हिस्सेदारी के दौरान इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद की बीवी आयशा से शादी के दौरान दोनों के उम्र को लेकर टिप्पणी की थी जिसे अगले दिन फैक्टचेकर जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउण्ट से शेयर किया और उसे पैगम्बर का अपमान बताया। जुबैर का ट्वीट सोशलमीडिया पर वायरल हो गया।

