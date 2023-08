Nuh violence Case: हरियाणा के नूंह हिंसा को लेकर अब तक 93 FIR दर्ज, 176 गिरफ्तार, सरकार ने दिया आंकड़ा

Highlights नूंह में 46 एफआईआर, फरीदाबाद में 3 एफआईआर और गुरुग्राम में 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 78 लोगों की निवारक हिरासतें की गई हैं नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उप-मंडलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित

चंडीगढ़: सोमवार को हरियाणा के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के तीन दिन बाद, राज्य सरकार ने गुरुवार को अब तक हुई कार्रवाई का आंकड़ा दिया है। कार्रवाई के तहत अब तक 93 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह टीवीएसएन प्रसाद ने कहा, "पांच जिलों में 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

उन्होंने बताया कि नूंह में 46 एफआईआर, फरीदाबाद में 3 एफआईआर और गुरुग्राम में 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं... अब तक 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 78 लोगों की निवारक हिरासतें की गई हैं।" हरियाणा सरकार के आला अधिकारी ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। शांति बनाए रखी जानी चाहिए और भड़काऊ पोस्ट नहीं की जानी चाहिए।

राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के साथ-साथ गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उप-मंडलों में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। 31 जुलाई को नूंह में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पहली बार हुई झड़प में मरने वालों की संख्या छह हो गई है।

#WATCH | Chandigarh: Haryana Govt, Additional Chief Secretary Home, TVSN Prasad says, "93 FIRs have been registered in five districts. 46 FIRs have been registered in Nuh, 3 FIRs in Faridabad & 23 FIRs in Gurugram...176 people arrested as of now & 78 preventive detentions have… pic.twitter.com/5KDmXY58c5