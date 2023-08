Nuh Clashes: नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला, आज गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत कई इलाकों में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

Highlights नूंह जिले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव गुरुग्राम में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद इंटरनेट सेवाएं जिले में बंद

गुरुग्राम:हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के कारण पूरे राज्य में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुसिल बल और पैरामिल्ट्री बटालियन तैनात की गई है।

हिंसा के बाद फैले तनाव को देखते हुए आज हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्कूल, कॉलेज और अन्य कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

इसकी जानकारी गुरुग्राम के जनसंपर्क अधिकारी ने जारी की है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने सोमवार को दो समूहों के बीच हुई झड़प के मद्देनजर जारी किया है।

Haryana | All educational institutions including schools, colleges, and coaching centres in Faridabad district will remain closed today, August 1: District Information & Public Relations Officer, Faridabad pic.twitter.com/zWt4U5sHyd