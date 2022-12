भारत को लेकर बोले नारायण मूर्ति- देश में वास्तविकता का अर्थ है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली न होना

Highlights इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत में वास्तविकता का अर्थ है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली न होना। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगापुर में वास्तविकता का मतलब साफ सड़क, कोई प्रदूषण नहीं और बहुत सारी शक्ति है। मूर्ति ने कहा कि एक सच्चा नेता जिम्मेदारी लेने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करता।

नई दिल्ली: इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने छात्रों से देश में मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में काम करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि एक नई वास्तविकता बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने जीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीएमआरआईटी) के रजत जयंती वर्ष समारोह में छात्रों से कहा, "भारत में वास्तविकता का अर्थ है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली न होना।"

उन्होंने आगे कहा, "सिंगापुर में वास्तविकता का मतलब साफ सड़क, कोई प्रदूषण नहीं और बहुत सारी शक्ति है। उस नई वास्तविकता को बनाने की आपकी जिम्मेदारी।" नेतृत्व का निर्माण करने वाले गुणों को परिभाषित करते हुए मूर्ति ने कहा कि एक सच्चा नेता जिम्मेदारी लेने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करता। उन्होंने आगे छात्रों से इन कमियों को आगे बढ़ने और उन्हें बदलने के अवसर के रूप में लेने का आग्रह किया।

