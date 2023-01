नहीं मिला कोई बम, स्पाइसजेट ने दिल्ली-पुणे की उड़ान के लिए आए कॉल को बताया अफवाह

Highlights स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी गहनता से जांच की। प्रवक्ता ने कहा कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रवक्ता ने बताया कि बाद में कॉल को अफवाह बताया गया।

नई दिल्ली: दिल्ली से पुणे जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान की गुरुवार को तब तलाशी की गई जब एक फोन कॉल में विमान में बम होने का दावा किया गया था। विमान को गुरुवार शाम साढ़े छह बजे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। इस बीच एएनआई के अनुसार, स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता शुक्रवार को बताया कि विमान को एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी गहनता से जांच की। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बाद में कॉल को अफवाह बताया गया। बता दें कि बम की धमकी मिलने पर अधिकारियों ने बोर्डिंग को रोक दिया और बम दस्ते को बुलाया। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और विमान की तलाश की गई, जहां दल को कुछ नहीं मिला।

