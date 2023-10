'भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है': 'गगनयान मिशन' के परीक्षण लॉन्च की प्रशंसा में बोले पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में 'द सिंधिया स्कूल' के 125वें संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया पीएम मोदी ने शहर के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हुए कहा, हर बार ग्वालियर आना सुखद होता है पीएम मोदी ने गगनयान टीवी-डी1 मिशन के सफल प्रक्षेपण को लेकर कहा- आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है

ग्वालियर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ग्वालियर में 'द सिंधिया स्कूल' के 125वें संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, पीएम मोदी ने शहर के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हुए कहा, "हर बार ग्वालियर आना सुखद होता है।" उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र काशी (वाराणसी) में सिंधिया परिवार के ऐतिहासिक योगदान और उनके सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों का हवाला देते हुए ग्वालियर के साथ अपने विशेष संबंध पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी ने गुजरात में एक प्रमुख व्यक्ति रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से ग्वालियर से अपने संबंध का उल्लेख किया, जिससे शहर के साथ उनके संबंध और गहरे हो गए। पीएम मोदी ने गगनयान टीवी-डी1 मिशन के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाया और अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। अपने भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने गगनयान की परीक्षण उड़ान और चालक दल के भागने की प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि "आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।"

#WATCH | On the successful launch of the Gaganyaan TV-D1 mission, PM Modi says, "Today India is preparing to set up its own space station. Today you saw that (ISRO) successfully conducted the test flight for the Gaganyaan Mission and its crew escape system..Today nothing is… pic.twitter.com/rsnxpsAYek