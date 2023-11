Noida Police Youtuber Elvish Yadav: बिग बॉस ओटीटी सीजन-2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव पर एक्शन, सांप के जहर के साथ रेव पार्टी करने पर 5 अरेस्ट

Highlights सेक्टर-51 के एक बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी के लिए एकत्र हुए थे। प्लास्टिक की बोतल में रखे सांप के 20 मिलीलीटर जहर को जब्त किया। मादक पदार्थ की तरह असर करने के लिए तैयार किए गए मादक पदार्थ के समान था।

Noida Police Youtuber Elvish Yadav: उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी सीजन-2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव सहित छह लोगों पर नोएडा में एक पार्टी में सांप के जहर का ओपिओइड उपलब्ध कराने के आरोप में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया।

इस मामले में पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन एल्विश फरार है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के कब्जे से कोबरा समेत नौ सांपों को बचाया गया। ये लोग बृहस्पतिवार को सेक्टर-51 के एक बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी के लिए एकत्र हुए थे। यह पार्टी पशु अधिकार संगठन 'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए) द्वारा बिछाया गया जाल था।

VIDEO | "There's news all over the media that Elvish Yadav was caught with narcotics and has been arrested. I would like to clarify that all these news are fake," says YouTuber Elvish Yadav on rave party charges against him.



