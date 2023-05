महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की बात विपक्ष का चुनावी हथकंडा, बोले सीएम शिंदे- ऐसा कभी नहीं होगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 2, 2023 07:12 AM

एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, वे (विपक्ष) यह बयान देते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की बात विपक्ष का चुनावी हथकंडा, बोले सीएम शिंदे- ऐसा कभी नहीं होगा